Улетевшая в Рим Настя Ивлеева позвала Ким Кардашьян на встречу

Недавно Италия открыла границы для въезда туристов. Теперь все, соскучившиеся по путешествиям за время пандемии, рванули в центр Средиземноморья. Этой возможностью воспользовались не только российские звезды, но и зарубежные селебрити. Так, в Риме в одно и тоже время оказались Настя Ивлеева и Ким Кардашьян. Ведущая «Орла и решки» не стала скрывать, что рада такому стечению обстоятельств. На своей странице в Instagram она опубликовала видеообращение к американской теледиве.

Ивлеева обратилась к Ким Кардашьян на ломаном английском языке. Периодически блогер вставляла в свою речь русские слова, забывая «как это будет на английском». Она заявила, что они очень похожи с Ким – обе сильные женщины, которые добились всего сами. По словам Ивлеевой, ей и телезвезде есть что обсудить за бокалом вина.

«Если увидишь меня, подходи, не стесняйся!» – закончила свое обращение блогер.

Ведущая «Орла и решки» попросила фанатов присылать в личных сообщения Кардашьян это видео. Она отметила, что без помощи поклонников ее встреча с Ким Кардашьян имеет мало шансов на осуществление. Подписчики блогера с радостью откликнулись на просьбу. В комментариях под последними постами Ким Кардашьян в Instagram началась настоящая «атака» русскоязычных пользователей Сети.



