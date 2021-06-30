Киркоров подал в суд на правительство Литвы: когда концерты?

Добровинский сообщил 5-tv.ru, что будет бороться за справедливость до конца, чего бы это ему не стоило.

«Ни я, ни Филипп не намерены останавливаться и продолжим отстаивать свое право нести людям искусство и культуру независимо от места рождения, проживания или взглядов. Думаю, Литве пора кинуть взор на соседей-европейцев, которые не приемлют ущемления прав человека из-за неприязни к прошлому своей же страны», — высказался представитель Киркорова.

Решение о внесении Филиппа Киркорова в «черный список» департамент миграции Литвы по требованию МИД страны вынес 19 января 2021 года. Сообщалось, что Вильнюс не устраивает позиция певца по вопросу присоединения Крыма к России. Там сочли, что 54-летний артист может дурно влиять на общественность.

Судя по тому, как легко Киркорову удается реабилитировать себя даже в самых тяжелых ситуациях, успех нового дела очевиден. «Утро.ру» напоминает, что не так давно власти Украины сочли Киркорова «угрозой для нацбезопасности», запретили ему въезд в страну, но после публичных жалоб артиста на «несправедливость» вычеркнули его из «черного списка».



