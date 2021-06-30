Экстрасенс, предсказавшая пандемию, рассказала, когда она закончится

По мнению британского экстрасенса, через два года коронавирус никуда не уйдет, он превратится в легкое сезонное заболевание. Однако у общества есть другие поводы для волнения, в некоторых странах вирус сможет мутировать и приобретет более сложную для лечения форму, которая вернет мир в 2020 год. Получается, еще одного локдауна все же не избежать.
— заявила экстрасенс изданию Dail Mail.
Также Дебора высказалась в отношении королевской семьи. Она заявила, что отношения между Гарри и Уильямом потеплеют, возможно, младший сын Дианы переедет обратно в Великобританию. Но его супруга Меган Маркл будет также отстранена от общения с членами королевского семейства.