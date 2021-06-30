Ср, 30.06.2021
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Экстрасенс, предсказавшая пандемию, рассказала, когда она закончится

Маска иллюстративная. ФОТО: Gleb Garanich

54-летняя Дебора Дэвис два года назад рассказала о вспышке пандемии, которая унесет много жизней, а также назвала дату смерти принца Филиппа и вот теперь готова поделиться новым прогнозом, пишет Wday.

По мнению британского экстрасенса, через два года коронавирус никуда не уйдет, он превратится в легкое сезонное заболевание. Однако у общества есть другие поводы для волнения, в некоторых странах вирус сможет мутировать и приобретет более сложную для лечения форму, которая вернет мир в 2020 год. Получается, еще одного локдауна все же не избежать.

Людям придется пересмотреть свое отношение к дистанции и ношению масок, последнее станет обязательным аксессуаром,

— заявила экстрасенс изданию Dail Mail.

Также Дебора высказалась в отношении королевской семьи. Она заявила, что отношения между Гарри и Уильямом потеплеют, возможно, младший сын Дианы переедет обратно в Великобританию. Но его супруга Меган Маркл будет также отстранена от общения с членами королевского семейства.

Я чувствую, что его проблемы с принцем Чарльзом никогда не будут устранены полностью. Я действительно чувствую, что Меган Маркл будет продолжать дистанцироваться от всех членов королевской семьи независимо от того, восстанавливает ли принц Гарри отношения. У принца Гарри все еще период медового месяца, но я вижу, что он вернется в Великобританию, чтобы жить в будущем,

— уточнила Дэвис.


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