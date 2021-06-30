Экстрасенс, предсказавшая пандемию, рассказала, когда она закончится

Я чувствую, что его проблемы с принцем Чарльзом никогда не будут устранены полностью. Я действительно чувствую, что Меган Маркл будет продолжать дистанцироваться от всех членов королевской семьи независимо от того, восстанавливает ли принц Гарри отношения. У принца Гарри все еще период медового месяца, но я вижу, что он вернется в Великобританию, чтобы жить в будущем,