Самые эффектные бабушки среди российских звезд

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. ФОТО: Скриншот с Instagram

Модель и телеведущая впервые стала бабушкой в 43 года. Первую внучку ей подарил сын Сергей. Матерью девочки Риты стала модель и светская львица Татиана Мамиашвили. Через два года девушка родила вторую дочь — Веру. Однако дети не смогли спасти брак Бондарчуков. В 2019-м пара распалась, сейчас бывшие возлюбленные поддерживают теплые отношения. А Светлана Витальевна тем временем публикует в соцсетях снимки с внучками, на которых ее можно принять за мать девочек, но никак не за бабушку.

Ирина Круг

Ирина Круг ФОТО: Instagram

Вдова «короля шансона» стала бабушкой в 45 лет. Первую внучку ей подарила дочь Марина. Падчерица Михаила Круга вышла замуж в 2019-м. Девушка ведет непубличную жизнь, о переменах в ее личной жизни пользователи сети узнают через звездную мать. О беременности дочери Ирина Круг умолчала и сообщила о пополнении в семействе, когда навещала дочь и внучку из роддома. Имя малышки до сих пор неизвестно.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. ФОТО: Belousov Vitaly/ITAR-TASS

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева стала бабушкой в 47 лет. Внука Льва ей подарил 28-летний сын Жан. Молодой человек ведет непубличный образ жизни. Известно, что он с матерью сына, Анастасией, живет гражданским браком. Молодые родители несколько месяцев скрывали факт рождения малыша. Пользователи соцсетей узнали о новом статусе Леры Кудрявцевой лишь летом 2020-го, когда она опубликовала снимок с внуком.

Валерия

Валерия. ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица Валерия стала бабушкой в 52 года. Первую внучку артистке принес 22-летний младший сын Арсений. Молодой человек — предприниматель и ресторатор. Его супруга Лиана Волкова — модель. Пара назвала свою дочь Селин. Пользователи соцсетей отметили, что Валерия совсем не похожа на бабушку. Сама певица объяснила, что времена давно изменились. Мол, не все бабушки сидят у дома на лавочках.

Марина Зудина

Марина Зудина. Кадр из сериала "Содержанки" ФОТО: скриншот видео

Марина Зудина стала бабушкой в 54 года. Поклонники узнали о переменах в жизни артистки лишь спустя год. Сын Зудиной, 25-летний Павел Табаков, долгое время скрывал, что у него родилась дочь. В интервью молодой человек рассказывал, что он успел пожить с девушкой, но пока предпочитает оставаться холостяком. Матерью девочки Мии стала актриса Софья Синицына, с которой Табаков не проживает вместе. Молодые люди расстались, но поддерживают теплые отношения.



