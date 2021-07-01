Доктор Мясников назвал продукт, провоцирующий рак

По словам медика, употребление в пищу таких блюд, как шашлык и жаркое, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. «Мясо традиционно ведет к раку кишечника. Мы знаем, что мясо, может быть, сегодня не столь виновато в развитии атеросклероза, но фактором риска развития рака кишечника оно остается», — объяснил Мясников. Ведущий подчеркнул, что красное мясо можно есть, но только в ограниченном количестве, не более двух-трех раз в неделю.