Доктор Мясников назвал продукт, провоцирующий рак

По словам медика, употребление в пищу таких блюд, как шашлык и жаркое, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. «Мясо традиционно ведет к раку кишечника. Мы знаем, что мясо, может быть, сегодня не столь виновато в развитии атеросклероза, но фактором риска развития рака кишечника оно остается», — объяснил Мясников. Ведущий подчеркнул, что красное мясо можно есть, но только в ограниченном количестве, не более двух-трех раз в неделю.
Врач также оценил вегетарианские колбасы и сосиски. По его мнению, такая еда "отвратительна на вкус" и, скорее всего, бесполезна. Если человек считает себя истинным вегетарианцем, он не станет питаться продуктами, внешне схожими с мясными, подытожил специалист.