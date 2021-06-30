Что стало с победителями программы «Кто хочет стать миллионером?»

Российский аналог британской телевизионной игры впервые вышел в 1999-м под названием «О, счастливчик!» на телеканале НТВ. С 2001-го игру начали транслировать Первый канал под классическим названием «Кто хочет стать миллионером?» Первый победитель определился в том же году: мужчина из Санкт-Петербурга выиграл миллион рублей. По меркам того времени, миллион — это были огромные деньги! Всего за историю «Кто хочет стать миллионером?» максимальный выигрыш получили пять человек. Со временем сумму увеличили до трех миллионов. На что они потратили свои миллионы и как живут сейчас, рассказывает 5-tv.ru.

Игорь Сазеев — выиграл в 2001-м

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Житель Петербурга Игорь Сазеев участвовал в «Кто хочет стать миллионером?» в 2001-м. Ведущим телевикторины тогда был Максим Галкин. Участнику удалось правильно ответить на 15 вопрос: «Одним из направлений какой религиозной философии является учение Дзэн?» Он ответил «Буддизм» и выиграл миллион рублей, но на руки он получил только 650 тысяч из-за вычета налога на выигрыш в размере 35%. После участия в шоу, Сазеев отправился в Германию на поиски сына, куда мальчика увезла его бывшая жена. Ему удалось найти первенца.

Остальную часть суммы Игорь потратил на путешествие по Европе с семьей. Он также купил подержанный автомобиль, сделал ремонт и вложил оставшиеся деньги в бизнес, который быстро прогорел. Разбогатеть ему не удалось, но на жизнь Сазеев не жалуется. Он увлекается фотографией: на его страничке в соцсети ВКонтакте загружено более девяти тысяч фото. Игорь Сазеев до сих пор общается с Максимом Галкиным.

Юрий и Ирина Чудиновских — выиграли в 2003-м

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Это была серия специальных выпусков «Кто хочет стать миллионером?», где играть мог не один человек, а двое. Среди них была семейная пара из Кирова. Юрий и Ирина дошли до 15 вопроса — «С какой фигуры начинается соревнование по городошному спорту?» Чудиновских выиграли и забрали миллион, ответив «Пушка».

Ходили слухи, что семейная пара куда-то инвестировала деньги и сейчас получает с ним стабильный пассивный доход. Сами Чудиновских рассказывали, что потратили деньги на бытовые нужды и путешествия. Они посетили десять стран, среди которых — Франция.

Светлана Ярославцева — выиграла в 2006-м

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Победительница телевикторины из подмосковного Троицка забрала три миллиона рублей в 2006-м. Филолог правильно ответила на 15 вопрос о том, кто был пажом во времена Екатерины II. Ярославцева не знала точного ответа на вопрос и сделал звонок другу, но его варианту не доверилась. Она решила обратиться за помощью к залу, зрителям тоже не поверила. Светлана ответила сама, что это был Радищев и оказалась права. На выигранную сумму Светлана купила квартиру, подарила матери дачу, а на оставшиеся деньги съездила в Израиль.

Тимур Будаев — выиграл в 2010-м

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Мужчина из Пятигорска выиграл три миллиона рублей в эфире телевикторины в 2010-м. Финальный вопрос был из области химии: «Какой химический элемент назван в честь злого подземного гнома?» Он ответил, что это кобальт и выиграл. Его жизнь не сильно поменялась после победы в «Кто хочет стать миллионером?», но он воплотил свои мечты. На часть суммы Будаев приобрел себе квартиру, на другую исполнил давнюю мечту родителей — отправил их в путешествие по Италии.

Тимур Будаев снова принял участие в телешоу вместе с певцом Данко в 2019-м. Это был праздничный выпуск, который приурочили к 10-летней годовщине работы Дмитрия Диброва в роли ведущего. Они заработали 800 тысяч рублей, но ответили неверно на 14-й вопрос и забрали несгораемую сумму — по 200 тысяч каждый.



