Депутат Рийгикогу против Марка Цукерберга: Facebook удалил пост Соояэра, посчитав, что написанное сеет вражду и ненависть

Имре Соояэр опубликовал пост, в котором написал об издевательствах и унижении женщины премьер-министра в парламенте. По словам политика, заявление получило более 1300 лайков и им поделились более 300 раз, но публикация исчезла, потому что якобы один известный пользователь Facebook пожаловался на пост, сказав, что он был написан на языке вражды. Однако Соояэр решил не называть имен.

«Мой пост был полностью против вражды, никак не способствовал ее разжиганию. Он призвал всех выступить против унижения и насмешек, независимо от их мировоззрения или партийной принадлежности», - сказал депутат. Он также отстаивал свою позицию, говоря, что его пост освещали известные СМИ, и главные редакторы его опубликовали.

«К сожалению, удаление моей публикации показывает, что победителем стали гнев и ненависть, против которых я выступал», - сказал политик.

«Я прошу вашей помощи, чтобы запросить восстановление моей публикации вместе со всеми вашими комментариями. Я прошу Facebook немедленно восстановить мой пост, так как он не подстрекал к разжиганию ненависти, а выступал против него. Он был опубликован, чтобы защитить человеческое отношение, которого мы все заслуживаем, - продолжил Соояэр и призвал людей проявить сочувствие. - Если вы думаете, что мой пост был действительно гневным, вы можете поставить - 🥵», - написал он.

По словам Соояэра, он очень терпелив. «Я терпим ко всем мнениям, даже к тем, которые не совпадают со мной, но унижение, гнев, ненависть и ложь нельзя победить! Любовь и уважение к другим людям должны остаться. Только это продвинет нас как людей и общество, только поможет Эстонии двигаться вперед!» - считает Соояэр.

Политик также опубликовал свое мнение и в Facebook, но оно видно лишь ему.



