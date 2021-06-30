Видео грандиозной тусовки, которую устроил Егор Крид в честь дня рождения

Российский исполнитель Егор Крид с размахом отметил свое 27-летие, закатив масштабную гулянку в одном из элитных заведений в Москве. Состав гостей праздника был полон отечественных знаменитостей разного пошива.

Поздравить Крида пришли певец Джиган в сопровождении супруги Оксаны Самойловой, а вот Тимати заявился на вечеринку без спутницы — его избранница и победительница шоу «Холостяк» Катя Сафарова сейчас отдыхает в Испании.

Кроме того, потусоваться вместе с исполнителем пришли Клава Кока, Даня Милохин, Наталья Рудова и диджей Smash.

«Собрал легендарную тусовку! Спасибо всем, кто был частью этой крутой тусы в честь моего дня рождения. Обнял каждого», — написал Крид на своей странице в Instagram.

На праздник для увеселительных выступлений были приглашены музыканты, танцоры и даже группа чирлидирш с зажигательной акробатикой. Торт был выполнен в форме башни из игры Дженга, а завершил вечер феерический салют.



