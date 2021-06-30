Смотрите, в какой нереальной роскоши отметил день рождения сын Филиппа Киркорова

Еще утром 29 июня Филипп Киркоров поздравил сына с днем рождения. Он подчеркнул, что сделает все для благополучия наследника. «Мартин, ты моя надежда и моя гордость! Перед тобой открыт целый мир, миллион возможностей, тысячи дверей ― выбери правильную! Я желаю тебе всегда быть сильным, рассудительным, амбициозным, смелым. Знай, я всегда рядом и буду вечно любить тебя всем сердцем», — поделился эмоциями счастливый отец.

Уже днем в доме Филиппа Киркорова начали собираться друзья Мартина и их родители. Так, на торжество были приглашены Тимати с сыном, Джиган с женой и наследниками, певица Жасмин с детьми и многие другие.

Главной темой праздника стал футбол. Поклонники Киркорова в курсе, что Мартин просто в восторге от игры. На празднике он появился в спортивной футболке, а весь дом был украшен шариками в виде мячей. Не обошлось и без торта, на котором был изображен один из любимых футболистов мальчика — Лионель Месси.

Весь вечер гости произносили тосты в честь Мартина, его папы и сестры. Чаще всего мальчику желали здоровья и благополучия. И пока виновник торжества веселился со сверстниками, друзья Филиппа Киркорова изучали его дом и общались друг с другом. Так, многих растрогали видео Тимати и Джигана с сыновьями. Мальчики являются практически ровесниками и сейчас много времени проводят вместе. Вот и на торжестве Мартина малыши играли друг с другом.