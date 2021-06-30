Ср, 30.06.2021
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Любовь Успенская: «Узнав о моей беременности, папа бил меня ремнем так, что кровь изо рта шла»

Любовь Успенская ФОТО: Инстаграм

В юном возрасте Успенская была любовницей женатого мужчины, от которого забеременела. Избранник будущей звезды русского шансона настоял на аборте. На этом первые серьезные отношения Успенской закончились, пишет «Стархит».

Сегодня артистка очень жалеет о том, что не оставила ребенка, но при этом прекрасно понимает — близкие не простили бы ей раннего материнства. «Не буду врать, что была беременна в 16 лет. Об этом рассказываю, чтобы девочки относились внимательно к себе и учились на моих ошибках. Очень легко что-то сделать, но потом это тяжело изменить. Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, потом я могла беременеть и рожать. Сегодня многие девушки не могут стать мамами, идут на ЭКО. В моем случае я села на чужие трусики, и все — беременна», — вспоминает 67-летняя певица.

Женатый ухажер оказался не в восторге от беременности молодой любовницы и настоял на аборте. «Оставить ребенка с моей семьей? Да меня бы бабушка прокляла! Когда папа узнал об этом, то бил меня ремнем так, что у меня изо рта кровь шла», — поделилась страшными подробностями королева шансона.

Несмотря на все ужасы пережитого, Любовь Успенская не винит близких в своей беде. «Не могу сказать, что мои родители являлись извергами. Просто такое время было», — отметила Любовь Залмановна в интервью Елене Друме на YouTube.

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