Любовь Успенская: «Узнав о моей беременности, папа бил меня ремнем так, что кровь изо рта шла»

Сегодня артистка очень жалеет о том, что не оставила ребенка, но при этом прекрасно понимает — близкие не простили бы ей раннего материнства. «Не буду врать, что была беременна в 16 лет. Об этом рассказываю, чтобы девочки относились внимательно к себе и учились на моих ошибках. Очень легко что-то сделать, но потом это тяжело изменить. Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, потом я могла беременеть и рожать. Сегодня многие девушки не могут стать мамами, идут на ЭКО. В моем случае я села на чужие трусики, и все — беременна», — вспоминает 67-летняя певица.