Любовь Успенская: «Узнав о моей беременности, папа бил меня ремнем так, что кровь изо рта шла»

Сегодня артистка очень жалеет о том, что не оставила ребенка, но при этом прекрасно понимает — близкие не простили бы ей раннего материнства. «Не буду врать, что была беременна в 16 лет. Об этом рассказываю, чтобы девочки относились внимательно к себе и учились на моих ошибках. Очень легко что-то сделать, но потом это тяжело изменить. Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, потом я могла беременеть и рожать. Сегодня многие девушки не могут стать мамами, идут на ЭКО. В моем случае я села на чужие трусики, и все — беременна», — вспоминает 67-летняя певица.
Женатый ухажер оказался не в восторге от беременности молодой любовницы и настоял на аборте. «Оставить ребенка с моей семьей? Да меня бы бабушка прокляла! Когда папа узнал об этом, то бил меня ремнем так, что у меня изо рта кровь шла», — поделилась страшными подробностями королева шансона.
Несмотря на все ужасы пережитого, Любовь Успенская не винит близких в своей беде. «Не могу сказать, что мои родители являлись извергами. Просто такое время было», — отметила Любовь Залмановна в интервью Елене Друме на YouTube.