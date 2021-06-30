Фигурка - закачаешься: дочь эстонского миллионера показала себя во всей красе

Белокурая красотка часто радует своих поклонников не только снимками, рекламирующими товары и продукты, но и демонстрирует свою подтянутую фигуру. Что неудивительно, так как Виктория с детства занимается теннисом.

На фотографиях, которые лишь вчера появились в соцсети, девушка стоит в лиловом бикини на берегу моря. Три снимка открывают фигуру с разных ракурсов - мы можем рассмотреть и ее пятую точку, и почти незаметную грудь.