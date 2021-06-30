Ср, 30.06.2021
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Фигурка - закачаешься: дочь эстонского миллионера показала себя во всей красе

Виктория Виллиг ФОТО: Instagram

Виктория Виллиг, дочь основателя успешного проекта Bolt, ведет свой блог, а ее аккаунт в Инстаграме насчитывает почти 56 000 подписчиков.

Белокурая красотка часто радует своих поклонников не только снимками, рекламирующими товары и продукты, но и демонстрирует свою подтянутую фигуру. Что неудивительно, так как Виктория с детства занимается теннисом.

На фотографиях, которые лишь вчера появились в соцсети, девушка стоит в лиловом бикини на берегу моря. Три снимка открывают фигуру с разных ракурсов - мы можем рассмотреть и ее пятую точку, и почти незаметную грудь.

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