Врач рассказала, как избавиться от лишнего жира в организме

Для начала нужно пересмотреть свой образ жизни – увеличьте физическую активность и скорректируйте питание. Калорийность нужно уменьшить на 500-1000 ккал от привычного рациона, добавить в рацион цельное зерно и клетчатку. Исключите из своего меню сахар, фастфуд и полуфабрикаты.