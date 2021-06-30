Ср, 30.06.2021
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Врач рассказала, как избавиться от лишнего жира в организме

Избыточный жир образуется в организме по разным причинам. Однако рекомендации, как от него избавиться, у многих врачей схожи. О них подробнее порталу aif.ru рассказала врач-эндокринолог Оксана Дюкарева.

Для начала нужно пересмотреть свой образ жизни – увеличьте физическую активность и скорректируйте питание. Калорийность нужно уменьшить на 500-1000 ккал от привычного рациона, добавить в рацион цельное зерно и клетчатку. Исключите из своего меню сахар, фастфуд и полуфабрикаты.

Если после соблюдения общих рекомендаций, вес не снижается, стоит обратиться к врачу. Специалист назначит необходимые обследования и при необходимости назначит лекарственные препараты.

Ранее ожирение связали с мутацией в одном гене. Исследование провели в Великобритании. Ученые обследовали детей, родившихся в начале 1990-х годов.


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