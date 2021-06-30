Агния Кузнецова: «У меня куча недостатков, непонятно, как меня муж терпит»

По признанию Агнии, последние полтора года выдались сложными для семьи. Но, несмотря на все трудности и недопонимания, им с супругом удалось сохранить и даже укрепить отношения.

«Случился карантин, мы переехали за город, кардинально поменяв быт. Потом родился ребенок — началась совсем другая жизнь со своими трудностями и открытиями. Я не понимала, что будет дальше с профессией, особенно после того как все закрыли — границы, театры и прочее. Многие артисты рассказывали, что они на карантине кайфовали и радовались жизни, но со мной такого не случилось. Но когда локдаун закончился, появился проект «Готовы на все». И я наконец выдохнула и почувствовала себя счастливой», — разоткровенничалась 35-летняя Кузнецова.

В декабре 2019-го у Агнии и Максима родился сын Андрон. Актриса не сразу свыклась со статусом мамы и поначалу очень переживала из-за этого. Благо, что супруг оказал поддержку в то нелегкое для нее время.

«Никак не избежать рутины и бытовухи! Это есть и будет всегда, а с появлением детей разрастается как снежный ком. Самое главное — научиться терпеть, не сваливать проблемы на вторую половину, а пытаться решать их самому. Первым пойти вымыть посуду, без просьб, самой заменить мужа в уходе за ребенком, чтобы он мог поспать. Первым брать на себя тяготы вашей совместной жизни, а если вторая половинка будет поступать так же, то вы будете на опережение друг о друге заботиться — и будет у вас полный кайф!