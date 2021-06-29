Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником

Порно сильно повлияло на его отношения с близкими. Девушка, с которой он состоял в отношениях до того, как попал в секс-индустрию, бросила его, их общие друзья от него отстранились. Романтические отношения с коллегами по цеху тоже не складывались. Актер пытался встречаться с девушками из индустрии, но не мог смириться с тем, что они во время работы занимаются сексом с его приятелями.

Брум ненавидел то, что он делал, и постепенно впадал в депрессию. Чем глубже она становилась, тем сильнее он отстранялся от родных. Он несколько лет не приезжал в родной город на Рождество и перестал брать трубку, когда ему звонила мать. Тогда же у него начали появляться мысли о смерти. Брум вспоминал, что даже в самые тяжелые времена не думал о том, чтобы совершить суицид

Разорвать этот круг помог случай. Весной 2013 года он пришел в банк, чтобы обналичить чек. Когда он уже собирался уходить, сотрудница банка сказала: «Джошуа, я могу вам еще чем-то помочь?». В тот момент Брум понял, что уже год никто не называл его по имени — он общался только с людьми из индустрии, которые знали его как Рокко. Собственное имя, произнесенное работницей банка, произвело на Брума почти терапевтический эффект. Он внезапно осознал, что не заботился о своей матери, понял, как он нужен ей и младшему брату. Тогда же у него появились мысли о том, как сильно мать старалась, когда растила его, и о том, что он в ответ только причинил ей боль. «Что я вообще сделал со своей жизнью?» — подумал он тогда.

Брум позвонил своему агенту и сказал, что уходит. Агент напомнил ему о крупных штрафах за разорванные контракты — как раз незадолго до этого актер подписал крупный договор со студией, которая снимала гей-порно, но Брум был непреклонен: «Плевать, сколько это будет стоить. Я ухожу».

«Стоит мне переехать — и я буду Брэдом Питтом»

Брум родился и провел детство в американском штате Южная Каролина. Он был первым и очень ранним ребенком — когда он появился на свет, его матери было 16. Позже Брум вспоминал, что мать очень старалась обеспечить его всем необходимым, а вот отец в его воспитании не участвовал. Иногда они встречались на улице — город был совсем небольшой, и Джошуа знал, что перед ним его отец, но родственные связи не побуждали их к диалогу. По признанию бывшего порноактера, за всю жизнь они находились в одной комнате с отцом всего раз десять.