Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником

С каждым днем его эмоциональное состояние становилось все хуже и хуже. «К концу карьеры я понятия не имел, что я за человек», — подвел он итог своей работе в индустрии для взрослых.
После того как сотрудница банка назвала его по имени, Брум решил вернуться к матери, порвав с секс-индустрией. Семья узнала о том, что он стал порноактером, примерно через полгода после начала его карьеры. Город был небольшим, а Брум был популярен: его лицо можно было увидеть не только в порно, но и на обложках журналов, и в рекламе. Чувствуя вину перед родными, мужчина практически оборвал с ними связь — это сильно усложняло возвращение.
После возвращения Бруму было нелегко. С одной стороны, ему было тяжело отвыкнуть от легких денег, с другой стороны, Брум не знал, чем ему заняться. Он думал, что ничего не умеет, кроме как сниматься в порно. Бывший порноактер уверен, что такое часто случается с людьми в секс-индустрии: они видят свою жизнь только в рамках выбранной ранее траектории и считают себя продуктом, ценность которого определяется услугой. При этом единственная услуга, которую они могут предложить, — это секс.
«У меня отлично получается, но это единственное, что я могу делать. Никто никогда не выйдет за меня замуж, у меня никогда не будет детей и семьи», — думал он, столкнувшись с кризисом самоидентификации.
После ухода из секс-индустрии Брум начал карьеру персонального тренера: живя в Лос-Анджелесе, он регулярно посещал спортзал и много знал о тренировках и спортивном питании. В родном городе он познакомился с девушкой, которая впоследствии стала его женой. На одном из свиданий он решил рассказать ей всю правду о своем прошлом. Брум был уверен, что, узнав о том, чем он занимался, она отвергнет его. Однако девушка спросила, задумывался ли он о Боге, и сказала, что видит перед собой не того человека, которого он описал. Благодаря жене в итоге он пришел к религии.
Со временем Брум с женой открыли собственный спортзал, а несколько лет спустя он решил стать священником. Осенью 2020 года бывший порноактер сдал все экзамены и официально стал пастором.
Теперь Джошуа не испытывает ненависти к секс-индустрии и относится с любовью к людям, которые в ней работают. Он приобрел там хороших приятелей, с которыми до сих пор поддерживает связь. Тем не менее он совершенно не скучает по временам порно и говорит, что не советует никому даже начинать эту карьеру: сначала многим кажется, что порно ни на что не влияет, однако в итоге оно оказывается болезненным опытом, который оставляет эмоциональные шрамы и искаженное восприятие себя. Свежеиспеченный проповедник уверяет, что большие деньги — за пять лет в секс-индустрии он заработал миллион долларов — не сделали его счастливым. А вот ощущение того, что его любят и принимают близкие и что в его жизни есть бог, — делает.
Порно с участием Брума, которое до сих пор есть в интернете, сегодня не приносит ему никакого дохода. По его словам, перед съемками каждого ролика актеры подписывают договор о передаче всех прав на видео, звук и фотографии. Затем компании продают снимки секс-шопам и дейтинговым приложениям. Брум говорит, что его лицо до сих пор используют для рекламы, но никаких отчислений за это ему не поступает.
Сегодня Брум ведет YouTube-канал, публикует видео в TikTok, периодически дает интервью. Он много говорит о своем прошлом и о том, как его жизнь изменилась, когда в ней появилась религия. Недавно он закончил писать автобиографию. Джошуа считает, что ему нужно рассказать историю своей жизни, потому что это поможет другим людям, которым кажется, что они оказались в безвыходной ситуации. «Твое прошлое не определяет тебя. Твои ошибки не становятся тобой. Это не то, кто ты есть. Очень многие заслуживают второго шанса, но сами себе его не дают. Каждый совершает ошибки. Это главное, что я хочу сказать людям: вне зависимости от того, что ты сделал, ошибки не определяют, кто ты есть», — уверен он.