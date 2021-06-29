Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус

Информацию о госпитализации Алентовой подтвердили во ВГИКе, где она преподает.

По данным института, актрису отвезли к врачам, но подробности диагноза и самочувствия никто не разглашает. РБК выяснил позже у Евгения Писарева, художественного руководителя театра имени А.С. Пушкина, как чувствует себя Вера Алентова, пишет Topnews.ru.

По словам худрука, актриса сыграла все спектакли, никакой замены в постановках не будет. Тем более, что театральный сезон закрывается до середины августа. Актриса передала, что у нее все хорошо, ей не нужна помощь.