Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус
Во вторник, 29 июня, стало известно о госпитализации актрисы Веры Алентовой. У народной артистки заподозрили коронавирусную инфекцию.
Во вторник, 29 июня, стало известно о госпитализации актрисы Веры Алентовой. У народной артистки заподозрили коронавирусную инфекцию.
Информацию о госпитализации Алентовой подтвердили во ВГИКе, где она преподает.
По данным института, актрису отвезли к врачам, но подробности диагноза и самочувствия никто не разглашает. РБК выяснил позже у Евгения Писарева, художественного руководителя театра имени А.С. Пушкина, как чувствует себя Вера Алентова, пишет Topnews.ru.
По словам худрука, актриса сыграла все спектакли, никакой замены в постановках не будет. Тем более, что театральный сезон закрывается до середины августа. Актриса передала, что у нее все хорошо, ей не нужна помощь.
Между тем, 26 июня появилась информация о заболевании у 81-летнего Владимира Меньшова. У режиссера подтвердился коронавирус, но в легкой форме. По этой причине создатель фильма «Москва слезам не верит» остается дома, а не в больнице.