Шесть хитростей, чтобя зарядить телефон за пять минут

1. Не заряжайте его по беспроводной сети.

Мы знаем, что это новый метод зарядки телефона, и кажется, что это решение, но оно не так эффективно, как вы думаете. Для правильной зарядки телефона потребуется в два раза больше времени. Лучше используйте классические зарядные устройства, пишеь Mixnews.lv.

2. Купите быструю зарядку.

Если вы планируете купить новое зарядное устройство, купите то, которое того стоит.

3. Активируйте опцию энергосбережения.

Когда вы это сделаете, яркость телефона автоматически уменьшится вместе с другими функциями, и в результате будет сэкономлено больше энергии, которая все уйдет на быструю зарядку телефона.

4. Управление телефонными приложениями.

Убедитесь, что все они закрыты, чтобы сэкономить заряд батареи и посмотреть, какие приложения потребляют больше всего. Если вы собираетесь заряжать его быстро, закройте их все!

5. Очистите зарядную станцию.

Та часть телефона, на которую мы устанавливаем зарядное устройство, часто заполнена пылью и прочей грязью. Возможно, поэтому мобильный телефон заряжается не так быстро, как вы ожидаете. Прежде чем вставить его в зарядное устройство, возьмите что-нибудь вроде зубочистки и тщательно очистите это место.

6. Не позволяйте телефону нагреваться.

Чем больше вы подвергаете его воздействию солнца или даете ему нагреться, тем дольше будет задерживаться процесс зарядки.



