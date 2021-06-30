Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс в деле об отмене опеки

Знаменитость высказалась в сторис о неприемлемости происходящего с давней подругой и коллегой по музыкальной индустрии. «Когда тебя затыкают, игнорируют, над тобой издеваются, отказывают в поддержке близкие — это самое истощающее, разрушительное и унизительное, что можно представить. Нельзя недооценивать то, насколько серьезный ментальный и эмоциональный ущерб это может принести», — написала Агилера. Она также подчеркнула, что каждая женщина должна иметь право распоряжаться своей личной жизнью, пишет Lenta.ru.

Поп-звезда также заявила, что опекунство Спирс является оскорбительным по отношению к певице и она заслуживает больше свобод, чтобы жить счастливо, так как «работала в невообразимых условиях и под невообразимым давлением».

Известно, что Кристина Агилера познакомилась с Бритни Спирс и другими будущими суперзвездами, Джастином Тимберлейком и Райаном Гослингом, в 1993 году. Тогда они все участвовали в детском шоу телеканала Disney «Клуб Микки-Мауса».