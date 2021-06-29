Спасенная из пасти крокодила девушка подробно рассказала о страшной встрече

28-летняя Мелисса Лори (Melissa Laurie) подверглась смертельной опасности в конце мая, когда вместе с сестрой-близнецом Джорджией ныряла ночью с лодки в биолюминесцентной воде недалеко от курорта Пуэрто-Эскондидо. На Мелиссу напал крокодил, и сестра буквально вытащила ее из пасти рептилии. Пострадавшая была в крайне тяжелом состоянии, и врачи не были уверены, что она выживет, но девушка поправилась, и ее выписали из больницы, пишет Lenta.ru.

В конце июня Мелисса дала интервью, в котором отметила, что они с сестрой не знали, что в лагуне водятся крокодилы, и поэтому спокойно купались, пока из воды не показалась голова трехметровой рептилии.

«Я увидела очертания его огромной головы над водой и его глаза. Тогда я осознала страшное — мы встретили крокодила. Он был неподвижен. Мы стали грести к берегу, чтобы спастись. Все, что я в тот момент слышала — звук моего бешено бьющегося сердца», - вспоминает Мелисса Лори.

Девушки практически добрались до берега, когда хищник настиг Мелиссу. Джорджия успела выбраться и протянула ей руку, чтобы помочь вылезти из воды. Мелисса попыталась ухватиться за сестру, но крокодил вцепился в другую руку и утащил ее под воду. Девушка утверждает, что не чувствовала боли, но ее сильно трясло.

Крокодил намертво вцепился в англичанку и начал вращать ее под водой — таким образом хищники убивают и топят свою жертву. По словам Мелиссы, в тот момент она думала, что больше никогда не увидит свою семью, а ее сестре придется заниматься доставкой тела на родину. Позже девушка потеряла сознание.

Спустя какое-то время хищник отпустил Мелиссу, и ее тело всплыло. Джорджия сразу подплыла к сестре, чтобы успеть спасти ее до следующего нападения, но крокодил ее опередил.

Он схватил Мелиссу за левую ногу и попытался утащить ее под воду. Джорджия начала бить животное кулаками по морде. «Он был твердый, как стена», — сказала она. Крокодил укусил Джорджию, исчез, а через несколько секунд вернулся и напал на Мелиссу в третий раз. Джорджия продолжала колотить крокодила, пока он не сдался и не оставил сестер в покое.