Звезда «Полицейский с Рублевки» умер в 32 года
Близкие считают, что молодой актёр Ростислав Гулбис стал жертвой врачебной ошибки: якобы артиста не смогли спасти от приступа острого панкреатита в одной из больниц Костромы, пишет LIFE.
Близкие считают, что молодой актёр Ростислав Гулбис стал жертвой врачебной ошибки: якобы артиста не смогли спасти от приступа острого панкреатита в одной из больниц Костромы, пишет LIFE.
Ростислав Гулбис, известный по роли лейтенанта Коломиеца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» и Олега Елисеева из «Полицейского с Рублёвки» скоропостижно скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщила Лайфу его агент Екатерина Гольцман. По её словам, близкие, друзья и коллеги артиста находятся в шоковом состоянии от произошедшего.
«Ростислав Гулбис умер сегодня в Костроме. Скоропостижно. Официальный диагноз пока не дали. Его девушка считает, что это врачебная ошибка. Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить», — сообщила она.
Последней киноработой Ростислава стал фильм «Проклятый чиновник», дата выхода которого пришлась на 24 июня 2021 года. Картина рассказывает о жуликоватом заместителе мэра, проклятом бабушкой. Коллегами Гулбиса по съёмочной площадке стали Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Любовь Толкалина, Алексей Маклаков и другие. Режиссёр картины — Сарик Андреасян.