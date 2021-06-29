Звезда «Полицейский с Рублевки» умер в 32 года

Ростислав Гулбис, известный по роли лейтенанта Коломиеца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» и Олега Елисеева из «Полицейского с Рублёвки» скоропостижно скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщила Лайфу его агент Екатерина Гольцман. По её словам, близкие, друзья и коллеги артиста находятся в шоковом состоянии от произошедшего.

«Ростислав Гулбис умер сегодня в Костроме. Скоропостижно. Официальный диагноз пока не дали. Его девушка считает, что это врачебная ошибка. Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить», — сообщила она.