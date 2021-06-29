Гей-активист Артем Трохачев: гомофобы избили меня

22-летний активист выступил с шокирующим заявлением, что двое мужчин, которых он назвал гомофобами, избили его в «Депоо» в Таллинне. Мужчины разозлились на парня, который, по их мнению, слишком вызывающе танцевал. «Для них это было неприемлемо», - написал активист, пишет Elu24.ee.
По словам Трохачева, он вступился за парня, поэтому его избили люди, которых он называл гомофобами. «Я в порядке, жду обследований в отделении экстренной медицины», - подтвердил активист в понедельник днем.
В своем посте Трохачев попросил всех стоять и бороться за свободное государство, в котором каждый сможет жить в безопасности. «Если над вами издеваются или оскорбляют, обязательно зарегистрируйте инцидент в полиции и ЛГБТ-ассоциации», - посоветовал молодой человек.