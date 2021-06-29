Гол как сокол: пять звездных разводов, где один из супругов остался ни с чем

Знаменитость не раз прощала загулы благоверного, а тут решительно поставила точку. У супругов есть общая дочка Теона (к тому же у каждого есть дети от предыдущих отношений) и разводиться им придется в суде. Там же будет решен вопрос о разделе имущества, если паре не удастся договорить обо всем миром.

Что будут делить Ксения и Курбан?

Прежде всего, будут делить дом в Московской области. Пара жила в большом коттедже с четырьмя спальнями. Во время брака они нажили две квартиры для дочек Теоны и Маруси. Еще до брака Курбан купил себе небольшую квартиру, она не подлежит разделу.

Не секрет, что основной доход в семью приносит Ксения Бородина. Телеведущая зарабатывает в разы больше супруга, хотя он и пытается убедить всех в соцсетях, что является успешным бизнесменом.

Кстати бизнес Омарова пошел на лад после того, как за него взялась Ксения. Фирма тоже подлежит разделу.

Сможет ли телеведущая присвоить большую половину имущества – покажет время. По закону все делится пополам, но иногда суд учитывает интересы детей и оставляет большую половину тому супругу, с кем остаются наследники.

К тому же, свою роль может сыграть популярность одного из разводящихся. Среди звезд много примеров того, как один из пары оставил другого с пустым кошельком.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. ФОТО: Instagram

Свадьбу этой пары не обсуждал только ленивый. На тот момент, когда знаменитый режиссер сделал предложение украинской пианистке, ему стукнуло 80 лет, а ей только 36. Но как известно, любви покорны…

Через полтора года о паре заговорили уже и ленивые. Джигарханян и Цымбалюк-Романовская решили развестись. Долгие суды привели к тому, что все имущество режиссера благополучно досталось молодой жене. Но потом часть все же пришлось вернуть.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. ФОТО: Скриншот с Instagram

Сегодня Ольга Бузова — невеста номер один в России. Мало кто помнит, что когда-то звезда «Дома -2» была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Их семейная жизнь закончилась скандалами и взаимными обвинениями на публике. Ольга жаловалась в соцсетях, что бывший муж — изменщик и манипулятор. В итоге Тарасов организовал все так, что девушка осталась с пустым кошельком. Он забрал даже машину, которую подарил ей на день рождения.

Ольга не пошла в суд, а сделала ставку на пиар своей трудной судьбы и не прогадала. Он принес ей огромную популярность и не менее огромные заработки. А Тарасов вскоре после расставания с поющей ведущей нашел свое счастье с моделью Анастасией Костенко, которая ждет третьего ребенка от футболиста.

Гарик Харламов и Юлия Лещенко

Гарик Харламов и его супруга. ФОТО: Антенна