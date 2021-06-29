Известная телеведущая рассказала неприятную историю о тяжелобольной МакSим

Алла Довлатова призналась, что год назад у нее произошла ссора с певицей МакSим и ее пиарщицей. По словам Аллы, с тех пор она не общалась с артисткой.
Радиоведущая Алла Довлатова объяснила журналистам, почему она не общается с МакSим. Алла в одном из эфиров раскрыла местонахождение певицы, хотя артистка не хотела сообщать поклонникам о своих проблемах со здоровьем. "Так получилось, я ей звонила из прямого эфира несколько раз и не могла дозвониться. И потом в эфире сказала, что МакSим пропала с радаров — ну так, в шутку. На следующий день где-то в СМИ появилась статья, что Довлатова бьет в набат, мол, куда делась МакSим?. И там кто-то написал, что она в какой-то клинике на лечении", - вспоминает Довлатова.
Алла не думала, что случайно сказанная в эфире фраза может закончиться конфликтом. Оказалось, что в тот момент певица и правда была в больнице, но представители МакSим и сама певица не хотели это афишировать Так вышло, что из-за Довлатовой эта информация стала достоянием общественности.
Алла Довлатова переживала из-за случившегося и даже пыталась извиниться перед МакSим и приглашала ее к себе в эфир, однако артистка так и не пришла. Довлатова весьма расстроена тем, что сейчас происходит с певицей.
«Я потом хотела извиниться, набирала ей и в эфир ее приглашала… Я, конечно, не сделала ничего дурного. В плане того, что не хотела ничего сделать. То есть мне не за что было оправдываться, но я прекрасно понимала, что причинила неудобства серьезные. Я хотела извиниться, но она так и не пришла в эфир, поэтому мы с ней не на связи, к сожалению», - рассказала Довлатова в интервью "Пятому каналу".