Известная телеведущая рассказала неприятную историю о тяжелобольной МакSим

Радиоведущая Алла Довлатова объяснила журналистам, почему она не общается с МакSим. Алла в одном из эфиров раскрыла местонахождение певицы, хотя артистка не хотела сообщать поклонникам о своих проблемах со здоровьем. "Так получилось, я ей звонила из прямого эфира несколько раз и не могла дозвониться. И потом в эфире сказала, что МакSим пропала с радаров — ну так, в шутку. На следующий день где-то в СМИ появилась статья, что Довлатова бьет в набат, мол, куда делась МакSим?. И там кто-то написал, что она в какой-то клинике на лечении", - вспоминает Довлатова.