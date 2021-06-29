Елизавета ІІ сделала шаг к примирению с принцем Гарри и Меган Маркл, пригласив на юбилей

А это приглашение воспринимают как шаг к примирению после того, как принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес.

Как сообщает 7News, герцог и герцогиня Сассекские примут участие в торжественном параде по случаю дня рождения королевы Trooping the Color, который станет частью празднования в июне 2022 года.

Однако, пока неизвестно, разрешат ли принцу Гарри и Меган Маркл появиться на балконе со всеми членами королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские были приглашены, и я уверен, что королева с нетерпением ждет их встречи,

– сообщил источник, "знающий о планах на юбилей".

По его же словам, момент выхода на балкон будет решен ближе к дате празднования, но есть предел тому, сколько членов семьи должно быть на нем. Скорее всего, работающие члены королевской семьи, которые вносят вклад в семью, будут выше в списке, чем Сассексы.

Интересно, что сообщение о приглашении появилось после того, как принц Гарри приземлился в Великобритании в минувшую субботу, чтобы присоединиться к принцу Уильяму на открытии статуи их покойной матери принцессы Дианы.