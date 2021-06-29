Как долго мужчинам не следует пробовать зачать ребенка после COVID-19?

Репродуктивные органы мужчины очень удобная мишень для вирусов, поэтому лучше воздержаться от попыток зачать ребенка некоторое время после перенесенного COVID-19. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в эфире, проведенном сайтом KP.RU.

По словам специалиста, вирус размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды. После того как человек переболел, фертильность значительно ниже.

«Для мужчин вступать в такие отношения, которые ведут к беременности, в это время нежелательно: в дело пойдут некачественные сперматозоиды. Лучше выждать три месяца, чтобы потом уже свеженькие сперматозоиды участвовали в размножении, а не те, которые пережили коронавирус», — пояснила она.