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Как долго мужчинам не следует пробовать зачать ребенка после COVID-19?

Секс. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

По словам доктора биологических наук Анчи Барановой, вирус размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды.

Репродуктивные органы мужчины очень удобная мишень для вирусов, поэтому лучше воздержаться от попыток зачать ребенка некоторое время после перенесенного COVID-19. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в эфире, проведенном сайтом KP.RU.

По словам специалиста, вирус размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды. После того как человек переболел, фертильность значительно ниже.

«Для мужчин вступать в такие отношения, которые ведут к беременности, в это время нежелательно: в дело пойдут некачественные сперматозоиды. Лучше выждать три месяца, чтобы потом уже свеженькие сперматозоиды участвовали в размножении, а не те, которые пережили коронавирус», — пояснила она.

При этом, отметила эксперт, у вакцин нет никакого воздействия на репродуктивные способности — ни у женщин, ни у мужчин.

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