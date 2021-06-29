Грозит четыре года тюрьмы: пассию покойного «Иванушки» Яковлева обвинили в афере

Пожилая жительница Красноярска Галина Цой обвинила экс-любовницу покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева в участии в мошеннической схеме. По словам пенсионерки, та должна ей крупную сумму, но добиться возврата средств все не получается. Об этом бабушка публично заявила в эфире популярного ток-шоу.

Как рассказала Цой, осенью прошлого года ей позвонил подставной сотрудник банка и обманным путем выманил у нее 260 500 рублей (2895 евро). Он заявил, что кто-то пытается получить заем в банке, используя ее данные и предложил «опередить аферистов» — популярная схема. Женщина назвала все свои пароли и на следующий день узнала, что все эти деньги были переведены на счет Александры Валерьевны Куцевол. А самой Галине теперь предстоит выплачивать кредит банку в течение пяти лет. Пенсионерка сейчас судится с бывшей пассией Яковлева, но пока безрезультатно.

Скандал с наследством солиста группы «Иванушки International»

Претензии к Куцевол имеют и близкие покойного артиста. Как известно, спор относительно внушительного наследства музыканта (пять квартир стоимостью около 200 миллионов рублей - 2 222 222 евро) не утихает с момента его смерти. Только недавно Александру удалось выселить из московской квартиры певца, однако его друг и бизнес-партнер Роман Радов, которому было адресовано завещание, утверждает: Куцевол съехала, но вывезла при этом почти всю мебель из апартаментов.

Своим наследником Яковлев указал Радова. Тот в свою очередь решил оставить недвижимость в Болгарии и Сербии племяннице артиста Татьяне. И для Куцевол нашел приют — квартиру на улице Машиностроения. Но та отказалась покидать квартиру покойного на Дербеневской набережной и четыре года ее не могли выгнать оттуда даже приставы. Да еще и стала оспаривать в суде долю Татьяны, заявив, что в момент составления завещания ее бывший бойфренд был невменяем, однако представленные доказательства оказались фальшивкой.

«Я обратилась в прокуратуру. Если они установят, что документы подделаны, Сашу ждут как минимум четыре года тюрьмы», — сказала племянница Яковлева.