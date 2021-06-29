Одно лицо: смотрите, как выглядят родные сестры Мэрилин Керро

32-летняя Мэрилин родилась и выросла в Эстонии. Она стала третьей дочерью в многодетной семье Керро. Когда малышке было шесть лет, родители развелись. В новом браке у матери появилась еще одна девочка.

Керро с детства была близка со старшими сестрами Эвелин и Майлин. Несмотря на разницу в возрасте, родственницы всегда находили темы для разговоров. Младшая Елле-Мария и вовсе стала любимицей всей семьи сразу же после рождения.

На свежем семейном снимке Мэрилин позирует с мамой, сестрами, своими детьми и племянницами. Поклонники обратили внимание, что две брюнетки, стоящие рядом с ведьмой, очень на нее похожи. Оказалось, это и есть Эвелин и Майлин. «Просто удивительное сходство»; «Сразу видно, что вы сестры. Все невероятные красотки»; «Мамочка у вас молодец. Родила таких красавиц», — делились мнениями подписчики.

На некоторых снимках сестер и вовсе не отличить друг от друга. Сами родственницы давно привыкли к тому, что их путают, и относятся к этому с юмором.

Кстати, близкие всегда поддерживали Мэрилин в ее магическом увлечении. Когда ведьма захотела отправиться на «Битву экстрасенсов», члены семьи единогласно одобрили это решение. В финале одного из сезонов Эвелин даже присутствовала на съемках и болела за сестру.

Эвелин Керро (справа) на съемках «Битвы экстрасенсов» ФОТО: скриншот с youtube.com