Письмо в Рийгикогу: почему я должен как долбо*** ждать перед магазином до 10 утра?

Оказывается, это письмо действительно было отправлено членам Рийгикогу 21 июня. Название простое: «Закон об алкоголе». Письмо и подписано просто: П.С.
«Здравствуйте, я не буду тут унижаться и собирать подписи, потому что это все равно не имеет смысла. Я понимаю, что после десяти вечера алкоголь не продают, но зачем мне утром ждать перед магазином как долба** десяти часов с трясущимися руками? Логично было бы начинать продажу алкоголя в девять часов. Закон, который есть на данный момент, мягко говоря, дебильный!!! Вы, вы, вы и вы, понимаете? Каким же глупым должен быть человек, чтобы изобрести такой дебилизм! Это вершина идиотизма, простите, но на самом деле, те, кто приняли этот закон, они, эти люди НЕ в адеквате! ЭТО ФАКТ!!!»
Признайтесь себе, что эти люди дебилы, и это слово еще мягкое для них, точное еще не придумано. Купите себе новый мозг. Да, я понимаю, что после десяти вечера НЕТ, но утром почему? Объясните, хотелось бы послушать вашу точку зрения, которая оправдывает этот дебилизм!!!!!!!»
Elu24 также поинтересовался у Рийгикогу, помогли ли как-то этому гражданину: «Законопроекта о внесении изменений в Закон об алкоголе нет, но если будет решено, что это незавершенный законопроект, мнение гражданина также будет рассмотрено», - объяснила советник Рийгикогу по прессе Мерилин Круузе.