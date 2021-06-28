Письмо в Рийгикогу: почему я должен как долбо*** ждать перед магазином до 10 утра?

«Здравствуйте, я не буду тут унижаться и собирать подписи, потому что это все равно не имеет смысла. Я понимаю, что после десяти вечера алкоголь не продают, но зачем мне утром ждать перед магазином как долба** десяти часов с трясущимися руками? Логично было бы начинать продажу алкоголя в девять часов. Закон, который есть на данный момент, мягко говоря, дебильный!!! Вы, вы, вы и вы, понимаете? Каким же глупым должен быть человек, чтобы изобрести такой дебилизм! Это вершина идиотизма, простите, но на самом деле, те, кто приняли этот закон, они, эти люди НЕ в адеквате! ЭТО ФАКТ!!!»