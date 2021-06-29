Ученые доказали пользу картофеля для здоровья

Благоприятное действие картофеля основано на том, что он снижает задержку натрия в организме, и в этом плане, как выяснили ученые, он работает даже лучше, чем пищевые добавки с калием.

"Хотя значительный упор часто делается на снижение потребления натрия с пищей для лучшего контроля артериального давления и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, это только половина дела. Калий играет столь же важную роль, — приводятся в пресс-релизе американского Альянса по изучению картофеля слова руководителя исследования доктора Конни Уивер. — Возможно, соотношение калия к натрию является наиболее важным в контексте всей пищевой матрицы".

На картофель приходится примерно двадцать процентов овощей, потребляемых американцами. По мнению авторов, он очень важен, так как помогает восполнить дефицит питательных веществ, пищевых волокон и калия. Употребление всего одной картофелины среднего размера удовлетворяет примерно десять процентов суточной потребности взрослого человека в калии.

Ученые отмечают, что их выводы, основанные на ограниченных данных, носят предварительный характер, так как это первое клиническое испытание, в котором изучалось влияние повышенного содержания калия в рационе на кровяное давление. По мнению авторов, нужны еще исследования, устанавливающие связь между полезными свойствами картофеля и способом его приготовления.

"Пока мы пришли к выводу, что отварной или запеченный картофель помогает снизить систолическое кровяное давление, а картофель фри не оказывает отрицательного воздействия и также может быть включен в рацион как часть здоровой диеты", — заключает руководитель исследования.