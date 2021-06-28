Автобусная фирма Baltic Shuttle возобновляет рейсы Таллинн – Псков.

Выезд из Таллинна в 16:50 по пятницам и в 07:20 по воскресеньям. Выезды из Пскова в 10:35 по субботам и 15:30 по воскресеньям. Рейсовые автобусы будет останавливаться в Тарту, около санатория «Вярска», в Печорах.

Директор фирмы Baltic Shuttle OÜ Игорь Пащук говорит, что «после возобновления с 13 июня рейсов в Санкт-Петербург, мы получили много запросов, звонков с вопросом, когда же возобновятся рейсы по маршруту Таллинн-Псков». По словам Пащука, интерес жителей Эстонии к поездкам в Россию очень высок, и всегда автобусы на этом направлении имели хорошую заполняемость, так как у многих родственники живут во Пскове и области, поэтому фирма приняла решение с 9 июля вновь открыть регулярное автобусное сообщение из Таллинна в Псков и обратно. «Так же мы ожидаем, что наш рейс будет пользоваться популярностью у отдыхающих в санатории «Вярска», так как это единственная возможность попасть из Таллинна и Пскова в наш прекрасный санаторий», - отмечает Пащук.