Автобусная фирма Baltic Shuttle возобновляет рейсы Таллинн – Псков.
С 09.07.2021 Baltic Shuttle OÜ возобновляет прямые рейсы Таллинн - Псков. Отправляться автобусы будут 2 раза в неделю.
С 09.07.2021 Baltic Shuttle OÜ возобновляет прямые рейсы Таллинн - Псков. Отправляться автобусы будут 2 раза в неделю.
Выезд из Таллинна в 16:50 по пятницам и в 07:20 по воскресеньям. Выезды из Пскова в 10:35 по субботам и 15:30 по воскресеньям. Рейсовые автобусы будет останавливаться в Тарту, около санатория «Вярска», в Печорах.
Директор фирмы Baltic Shuttle OÜ Игорь Пащук говорит, что «после возобновления с 13 июня рейсов в Санкт-Петербург, мы получили много запросов, звонков с вопросом, когда же возобновятся рейсы по маршруту Таллинн-Псков». По словам Пащука, интерес жителей Эстонии к поездкам в Россию очень высок, и всегда автобусы на этом направлении имели хорошую заполняемость, так как у многих родственники живут во Пскове и области, поэтому фирма приняла решение с 9 июля вновь открыть регулярное автобусное сообщение из Таллинна в Псков и обратно. «Так же мы ожидаем, что наш рейс будет пользоваться популярностью у отдыхающих в санатории «Вярска», так как это единственная возможность попасть из Таллинна и Пскова в наш прекрасный санаторий», - отмечает Пащук.
Менеджер по российскому направлению санатория «Вярска» Вячеслав Вертепов надеется, что с восстановлением линии Таллинн - Псков возобновится и туристический поток из России, так как россияне полюбили приезжать на восстановительное лечение и просто отдых в санаторий. Главное, чтобы как можно быстрее были открыты границы для всех желающих посетить Россию и Эстонию.