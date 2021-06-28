Одинокие странники: какие знаки Зодиака не нуждаются в любви?

Впрочем, есть такая группа людей, которые вообще не нуждаются в крепких и постоянных отношениях. Нередко они довольствуются «гостевыми» браками или попросту используют поклонников для «здорового секса». Трудно ли вычислить этих героев? Конечно нет, утверждают астрологи. Достаточно лишь обратиться за помощью к звездам.

Козероги

Представители этого знака хотят любви, но не страдают от ее отсутствия. Эти персоны часто сосредоточены на построении карьеры, поэтому остальное уходит на второй план.

Козероги никогда не променяют работу на отношения. Они хотят всегда и во всем быть первыми, гордиться наградными значками «за особые успехи». В общем, сил после тяжелых будней и дополнительных занятий дома едва ли хватит на любовные утехи. Что уж говорить о сложных внутрисемейных отношениях, где за каждым глаз да глаз.

Раки

Мужчины-Раки и Женщины-Раки — вечные странники. Они очень эмоциональные и чувствительные личности, поэтому любой неудачный опыт в отношениях означает для них конец света. Эти персоны прекрасно понимают, что могут сильно привязываться к партнерам. Чтобы всякий раз не умирать и воскресать вновь, они предпочитают просто держаться на безопасном расстоянии от объектов вожделения.

Близнецы

А вот Близнецы из тех людей, кто на самом деле не нуждается в отношениях. Они, как и многие, привязываются к партнерам по жизни. На если бы в нужное время ухажеров не оказалось рядом, сильно бы не расстроились, отмечает Usnayvse.ru.