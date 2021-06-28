Пн, 28.06.2021
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52-летняя Буланова пришла на шоу, показав, что в ней не осталось ничего от хрупкой любимицы миллионов

Татьяна Буланова ФОТО: Vitaliy Bezrukih/RIA Novosti

В 90-е пронзительным голосом этой исполнительницы заслушивались многие, однако звезда обладала не только хорошими вокальными данными, но и внешними. Тем не менее возраст всегда вносит свои коррективы, пишет Лайф.

Недавно Татьяна Буланова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», а потом поделилась снимками со съёмок в своём Инстаграме. 52-летняя артистка надела блестящее чёрное платье, которое облегало её фигуру, и добавила контрастный макияж с красной помадой.

 
«Мне довелось стать участницей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале! С Иваном мы знакомы давно, это человек высочайшего профессионализма, как и вся команда, которая с ним работает! Поэтому кроме удовольствия, которое я получила на сцене, я ещё получила удовольствие от общения с такими замечательными людьми!» - написала Татьяна Буланова.
Скриншот © YouTube / «Вечерний Ургант»

Скриншот © YouTube / «Вечерний Ургант»

В рамках передачи исполнительница хитов «Мой сон» и «Ясный мой свет» рассказала о забавных моментах своей биографии. Так, в начале карьеры Татьяну освистали, когда она выступала на разогреве у коллектива «Кар-мэн». А на одном из концертов звезды под песню «Не плачь» в зале подрались женщины.

Многие пользователи отметили, что Татьяна осталась такой же простой и душевной и смогла сохранить не только внутреннюю, но и внешнюю красоту. Однако часть пользователей поразили перемены в её внешности. Юзеры бестактно указали, что артистка набрала вес и постарела. А некоторые заподозрили звезду в пластике.

В комментариях певицу сравнили с её коллегой — экс-солисткой «Тату» Юлией Волковой, которая не только сильно изменила свою внешность, но и решила попробовать силы в политике. Недавно стало известно, что и Татьяна тоже собирается расширить сферу деятельности — исполнительница примет участие в выборах в Госдуму, пишут РИА «Новости».

 
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