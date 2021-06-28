52-летняя Буланова пришла на шоу, показав, что в ней не осталось ничего от хрупкой любимицы миллионов

Недавно Татьяна Буланова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», а потом поделилась снимками со съёмок в своём Инстаграме . 52-летняя артистка надела блестящее чёрное платье, которое облегало её фигуру, и добавила контрастный макияж с красной помадой.

«Мне довелось стать участницей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале! С Иваном мы знакомы давно, это человек высочайшего профессионализма, как и вся команда, которая с ним работает! Поэтому кроме удовольствия, которое я получила на сцене, я ещё получила удовольствие от общения с такими замечательными людьми!» - написала Татьяна Буланова.