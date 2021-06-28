Самые умные звезды Голливуда: ТОП-5 актеров с дипломом Лиги плюща

В Лигу плюща входят Брауновский, Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский, Пенсильванский, Принстонский университеты и Дартмутский колледж. 5-tv.ru вспомнил, кто из голливудских звезд окончил престижный вуз.

Эмма Уотсон — Брауновский университет

Эмма Уотсон поступила в Брауновский университет в 2009-м. Она поселилась в общежитии, где делила комнату с ранее незнакомой девушкой. Будучи известной актрисой, Уотсон без высокомерия общалась с другими студентами и посещала университетскую столовую. На втором курсе Эмме пришлось взять академический отпуск из-за съемок очередного фильма поттерианы.

Диплом о высшем образовании звезда «Гарри Поттера» получила в 2014-м. Артистка стала бакалавром в области английской литературы. Примечательно, что учиться Уотсон решила, по ее словам, из-за бунтарства. Эмме было всего 10 лет, когда она стала звездой киноэкранов. Свалившаяся слава оказалась для нее настоящим испытанием, через которое Эмма все-таки прошла.

Дэвид Духовны — Принстонский университет

Дэвид Духовны ФОТО: SCANPIX

Звезда «Секретных материалов» изначально хотел стать писателем. Но после школы он поступил в Принстонский университет на факультет педагогики. Чтобы оплачивать учебу, Дэвид работал то курьером, то барменом. Из вуза в 1983-м он выпустился магистром английской литературы.

После Принстона Дэвид Духовны поступил в Йель, чтобы защитить докторскую диссертацию по философии. Тогда же он сделал первые шаги как актер, играя в спектаклях, и начал преподавать. В какой-то момент сцена стала отнимать все больше времени. Артист оказался перед выбором: учеба или сцена. Выбрал второе. Свою докторскую диссертацию артист так и не закончил.

Натали Портман — Гарвардский университет

Натали Портман ФОТО: CHRIS DELMAS/AFP

Натали Портман поступила в Гарвардский университет в 1999-м. На тот момент она уже была известной голливудской актрисой. Девушка работала с режиссерами Люком Бессоном и Вуди Алленом. Ее партнерами по площадке были Аль Пачино, Жан Рено и Роберт Де Ниро. Однако на время получения образования Натали отказалась от съемок в кино, посвятив себя учебе на психологическом факультете. Исключением в это время был период съемок «Звездных войн».

Натали Портман окончила Гарвардский университет в 2003-м с дипломом бакалавра в области психологии. В дальнейшем девушка написала несколько научных работ и стала соавтором исследования под названием «Активность лобной доли мозга при объектном постоянстве».

Эдвард Нортон — Йельский университет

Эдвард Нортон ФОТО: R4924_italyphotopress via www.imago-images.de/imago images/Italy Photo Press

Эдвард Нортон с детства увлекался театром. Впервые он вышел на сцену в пятилетнем возрасте. После школы будущий актер поступил в Йельский университет. Учась в престижном вузе, молодой человек не забывал и о своем увлечении, играя в спектаклях. Нортон окончил университет в 1991-м со степенью бакалавра по истории.

После выпуска из Йеля будущая звезда фильма «Бойцовский клуб» переехал в Японию, где работал в компании своего деда, которая специализировалась на предоставлении жилья малоимущим семьям. Через несколько лет Эдвард Нортон вернулся в Нью-Йорк, где посвятил себя актерскому ремеслу.

Джоди Фостер — Йельский университет

Джоди Фостер ФОТО: SCANPIX

Джоди Фостер поступила в Йель в 1980-м. На тот момент она снялась в десятках фильмах и сериалах. За роль проститутки Айрис в фильме «Таксист» с Робертом Де Ниро в главной роли девушку номинировали на «Оскар». Но, несмотря на плотный рабочий график, Фостер хорошо училась в колледже, а затем поступила в один из вузов Лиги плюща.