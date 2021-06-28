Что достанется Курбану Омарову при разводе с Ксенией Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина упорно не комментирует личную жизнь и не опровергает слухи о своем скором разводе. Как сообщают СМИ, Курбан Омаров съехал от жены около месяца назад. Буквально несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Бородина уже подала документы на развод.

Отметим, что пара уже несколько раз переживала серьезные кризисы, но на этот раз между супругами явно вспыхнула более серьезная ссора. Ксения Бородина пока что предпочитает хранить молчание, однако в своем микроблоге всеми силами показывает, что в ее семье сейчас явно не все гладко.

Если развод и правда состоится, то Ксении и Курбану придется делить имущество. Пара жила в большом загородном доме с четырьмя спальнями, который им придется делить пополам. Также супругам предстоит разделить две квартиры, которые они купили для дочерей Маруси и Теоны. Известно, что у Курбана также есть небольшая квартира, купленная еще до брака. Не секрет, что Бородина зарабатывает больше супруга, а вот дела у Омарова идут не очень. И хотя он пытается убедить поклонников, что является успешным бизнесменом, но мало кто из пользователей в это верит. Ксения стала директором бизнеса Омарова, после чего дела пошли на лад. Его супруги при разводе тоже будут делить.