Хайди Клум позировала перед мужем топлес, и после таких фото каждый мечтает оказаться на его месте

Хайди не стала надевать ничего лишнего — только плавки от купальника и золотую цепочку, которая подчеркнула её талию. Волосы супермодель распустила и размахивала ими, чтобы сделать эффектные кадры.

Мне кажется, друг, мой муж собирается отнять у тебя работу,

— обратилась она в шутливой манере к своему любимому фотографу.

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Однако не все были в восторге от таких снимков. В последнее время фанаты были разочарованы тем, что модель идёт по стопам пустышек из Инстаграм, которые могут привлечь внимание, только сняв одежду. К тому же Хайди — мать пятерых детей, которые умеют пользоваться Интернетом. Поэтому под её откровенными фото плодились недовольные комментарии, в итоге Хайди пришлось их закрыть.