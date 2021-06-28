Слишком горячо: Ирина Шейк прогулялась по пляжу без белья

Знаменитая на весь мир 35-летняя звезда российского происхождения побаловала подписчиков в Instagram откровенным снимком. Ирина Шейк снялась на пляже в провокационном виде.

Супермодель сняла верхнюю часть бикини и аккуратно прикрыла пышный бюст ладонями. На ней были только трусики желтого цвета и босоножки на небольшом каблуке. Подписчики пришли в бешеный восторг от эротического кадра. «Роскошное тело», «Неуемная сексуальная энергия даже через экран», «Слишком горячо», «Королева», – написали поклонники.

Напомним, Ирина растит трехлетнюю дочь Лею, которую родила от актера Брэдли Купера. Парочка состояла в отношениях несколько лет, однако до официальной регистрации брака дело так и не дошло. Сейчас Шейк подозревают в романе с темнокожим рэпером Канье Уэстом, который развелся с Ким Кардашьян. Парочку уже неоднократно замечали вместе.