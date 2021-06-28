Фанаты не узнали: Анна Михалкова сильно похудела

На днях дочь мэтра российского кинематографа выложила в Instagram снимки с подписью: «Girls day out». Анна не рассказывает, куда именно она уехала на лето, но подписчиков больше беспокоит другой вопрос. Многие были поражены тем, как сильно изменилась во внешности Михалкова.
Поклонники были разделены на два лагеря. Одни считают, что с худобой в актрисе потерялась индивидуальность и изюминка. «Анна, зачем? Была гармония, а сейчас не то…», «Была не похожая ни на кого, женственная!», «Анна, как вы могли?» — удивляются комментаторы. Другие же говорят, что Михалковой новый образ очень к лицу и восторгаются преображением: «Красавица! Сильная личность!», «Анна, какая вы стройная! Так держать!» Многие советуют поменять стрижку, например, сильно укоротить волосы.
47-летняя актриса долгое время держала молчание, а накануне все же решила дать комментарий по поводу высказанного подписчиками. По тону ответного поста заметно, что Михалкова расстроена и возмущена — многие реагировали, не сдерживая эмоций и не подбирая слов, чем, видимо, задели артистку. «У нас каждый знает, как и чем лечить, как худеть, как воспитывать и как кому лучше выглядеть! Причем не только знает, но и с удовольствием делится своим уникальным мнением!» — пожаловалась Михалкова на нарушение личных границ.