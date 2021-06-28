Готовы перегрызть друг другу глотки: принцы Уильям и Гарри не собираются мириться

Историк и консультант сериала «Корона» Роберт Лейси рассказал о неизвестной ссоре Гарри и Уильяма. По словам эксперта, на похоронах принца Филиппа между братьями возник серьезный конфликт. «Около часовни Святого Георгия они снова начали ссориться и снова были готовы перегрызть друг другу глотки. Гнев между этими двумя стал невероятно глубоким. Было сказано слишком много резких и ранящих вещей», — заявил специалист.

Лейси считает, что наладить общение внукам Елизаветы II удастся не так скоро. Как отметил историк, принцы слишком обижены и злы друг на друга. «Конфликт между сыновьями Дианы вряд ли закончится в ближайшее время», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 1 июля официально откроют памятник принцессе Диане. Гарри уже прилетел в Лондон, чтобы присутствовать на церемонии. Только вот с родственниками он пока не виделся.