Готовы перегрызть друг другу глотки: принцы Уильям и Гарри не собираются мириться

Историк и консультант сериала «Корона» Роберт Лейси рассказал о неизвестной ссоре Гарри и Уильяма. По словам эксперта, на похоронах принца Филиппа между братьями возник серьезный конфликт. «Около часовни Святого Георгия они снова начали ссориться и снова были готовы перегрызть друг другу глотки. Гнев между этими двумя стал невероятно глубоким. Было сказано слишком много резких и ранящих вещей», — заявил специалист.
Лейси считает, что наладить общение внукам Елизаветы II удастся не так скоро. Как отметил историк, принцы слишком обижены и злы друг на друга. «Конфликт между сыновьями Дианы вряд ли закончится в ближайшее время», — подчеркнул эксперт.
Напомним, 1 июля официально откроют памятник принцессе Диане. Гарри уже прилетел в Лондон, чтобы присутствовать на церемонии. Только вот с родственниками он пока не виделся.
Известно, что внуки королевы отказались произносить совместную речь на мероприятии. А ведь скульптуру, посвященную маме, они заказывали вместе! «Для них это очень важно. Конечно, есть надежда, что память о принцессе Диане поможет восстановить контакт между ними, но сейчас это кажется слишком зыбким. Пока их язык тела говорит о том, что у них еще не все гладко и они не смогут выступить единым фронтом», — рассказал подробности инсайдер.