Ирина Круг впервые стала бабушкой
Ирина Круг сообщила поклонникам радостную новость — она стала бабушкой. У певицы родилась внучка, сообщает «Стархит».
Ирина Круг сообщила поклонникам радостную новость — она стала бабушкой. У певицы родилась внучка, сообщает «Стархит».
45-летняя Ирина Круг поделилась с подписчиками снимком из роддома. На фото дочь певицы Марина держит на руках новорожденную малышку. Рядом стоят зять исполнительницы и ее сын Александр. «Встретили нашу маленькую девочку. Не верится, что я стала бабушкой, но по-моему — это классно», — подписала публикацию артистка.
Поклонники засыпали звездную семью поздравлениями.
Напомним, Ирина родила дочь Марину в 1995 году. С отцом наследницы артистка прожила недолго. В 2001-м исполнительница вышла замуж за Михаила Круга, спустя год у супругов родился сын Александр. После трагической смерти шансонье артистка связала себя узами брака с бизнесменом Сергеем Белоусовым. От этого союза у Ирины есть сын Андрей.
В конце прошлого года стало известно, что певица развелась с третьим мужем. Ради наследника она сумела сохранить дружеские отношения с бывшим избранником.