Ирина Круг впервые стала бабушкой

45-летняя Ирина Круг поделилась с подписчиками снимком из роддома. На фото дочь певицы Марина держит на руках новорожденную малышку. Рядом стоят зять исполнительницы и ее сын Александр. «Встретили нашу маленькую девочку. Не верится, что я стала бабушкой, но по-моему — это классно», — подписала публикацию артистка.

Поклонники засыпали звездную семью поздравлениями.

Напомним, Ирина родила дочь Марину в 1995 году. С отцом наследницы артистка прожила недолго. В 2001-м исполнительница вышла замуж за Михаила Круга, спустя год у супругов родился сын Александр. После трагической смерти шансонье артистка связала себя узами брака с бизнесменом Сергеем Белоусовым. От этого союза у Ирины есть сын Андрей.