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«Меня переполняет злость!»: Запашный раскритиковал власти Петербурга за проведение «Алых парусов»

Эдгард Запашный. ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Знаменитый дрессировщик напомнил, что власти Петербурга ввели новые ограничения, но при этом разрешили проведение традиционного праздника выпускников.

В пятницу в Санкт-Петербурге прошло грандиозное шоу «Алые паруса», посвященное выпускникам города, пишет TopNews.ru.

Многие выпускники пришли на праздник без масок, а о социальном дистанцировании вообще речи в столпотворении не идет.

Известный цирковой артист Эдгард Запашный резко раскритиковал в Instagram происходящее на массовом мероприятии за двойные стандарты.

По словам дрессировщика его «в буквальном смысле слова <…> переполняет злость», так как концерт состоялся несмотря на фиксацию в последние дни антирекордов по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Запашный напомнил, что власти Петербурга ввели новые ограничения и теперь просто поесть в кафе можно только по QR-кодам, а с детьми в парковых зонах и детских площадках гулять запрещено. Но при этом питерские власти разрешили проведение традиционного праздника выпускников.

Знаменитый дрессировщик добавил, что чиновники в сложившихся условиях принуждают людей вакцинироваться, и тут же сами нарушают собственные предписания и на бюджетные деньги проводят массовые мероприятия.

Это, как подчеркнул Запашный, идет вразрез со здравым смыслом и «провоцируете наш народ на ненависть».

«Нельзя со всех федеральных каналов рассказывать о новой волне коронавируса, о новом рекорде заболеваемости, о новых штаммах этой болезни и о новых ограничениях для спасения жизней людей! Так как ЭТО ЖЕ ВАШИХ РУК ДЕЛО – то, что сегодня ночью творилось в Санкт Петербурге!» – резюмирует Запашный.

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