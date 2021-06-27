«Меня переполняет злость!»: Запашный раскритиковал власти Петербурга за проведение «Алых парусов»
Знаменитый дрессировщик напомнил, что власти Петербурга ввели новые ограничения, но при этом разрешили проведение традиционного праздника выпускников.
Знаменитый дрессировщик напомнил, что власти Петербурга ввели новые ограничения, но при этом разрешили проведение традиционного праздника выпускников.
В пятницу в Санкт-Петербурге прошло грандиозное шоу «Алые паруса», посвященное выпускникам города, пишет TopNews.ru.
Многие выпускники пришли на праздник без масок, а о социальном дистанцировании вообще речи в столпотворении не идет.
Известный цирковой артист Эдгард Запашный резко раскритиковал в Instagram происходящее на массовом мероприятии за двойные стандарты.
По словам дрессировщика его «в буквальном смысле слова <…> переполняет злость», так как концерт состоялся несмотря на фиксацию в последние дни антирекордов по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Запашный напомнил, что власти Петербурга ввели новые ограничения и теперь просто поесть в кафе можно только по QR-кодам, а с детьми в парковых зонах и детских площадках гулять запрещено. Но при этом питерские власти разрешили проведение традиционного праздника выпускников.
Знаменитый дрессировщик добавил, что чиновники в сложившихся условиях принуждают людей вакцинироваться, и тут же сами нарушают собственные предписания и на бюджетные деньги проводят массовые мероприятия.
Это, как подчеркнул Запашный, идет вразрез со здравым смыслом и «провоцируете наш народ на ненависть».
«Нельзя со всех федеральных каналов рассказывать о новой волне коронавируса, о новом рекорде заболеваемости, о новых штаммах этой болезни и о новых ограничениях для спасения жизней людей! Так как ЭТО ЖЕ ВАШИХ РУК ДЕЛО – то, что сегодня ночью творилось в Санкт Петербурге!» – резюмирует Запашный.