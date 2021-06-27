«Меня переполняет злость!»: Запашный раскритиковал власти Петербурга за проведение «Алых парусов»

В пятницу в Санкт-Петербурге прошло грандиозное шоу «Алые паруса», посвященное выпускникам города, пишет TopNews.ru.

Многие выпускники пришли на праздник без масок, а о социальном дистанцировании вообще речи в столпотворении не идет.

Известный цирковой артист Эдгард Запашный резко раскритиковал в Instagram происходящее на массовом мероприятии за двойные стандарты.

По словам дрессировщика его «в буквальном смысле слова <…> переполняет злость», так как концерт состоялся несмотря на фиксацию в последние дни антирекордов по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Запашный напомнил, что власти Петербурга ввели новые ограничения и теперь просто поесть в кафе можно только по QR-кодам, а с детьми в парковых зонах и детских площадках гулять запрещено. Но при этом питерские власти разрешили проведение традиционного праздника выпускников.

Знаменитый дрессировщик добавил, что чиновники в сложившихся условиях принуждают людей вакцинироваться, и тут же сами нарушают собственные предписания и на бюджетные деньги проводят массовые мероприятия.

Это, как подчеркнул Запашный, идет вразрез со здравым смыслом и «провоцируете наш народ на ненависть».