Раскрыты подробности о состоянии тяжелобольного Вячеслава Зайцева

По информации медиа, 83-летний кутюрье посетил светскую вечеринку, которая была организована в честь дня рождения его Дома моды. В ресторан модельера буквально принесли на руках, ведь он с трудом передвигается из-за болезни. Зайцев также не может самостоятельно есть — на ужине дизайнера кормили помощники.

Сообщается, что во время праздника у дизайнера внезапно случился очередной приступ, однако скорую помощь ему вызывать не стали, модельера просто отвезли домой, пишет Lenta.ru.