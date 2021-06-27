Порнозвезда показала свой замок за 280 млн, где она занимается любимым делом среди доспехов и фресок

Сооружение, в котором есть по пять спален и ванных комнат и даже теннисный корт, занимает территорию площадью 24 тысячи квадратных метров. И это действительно замок — с турелями, фамильными гербами, колоннами и доспехами. Среди характерных атрибутов — также деревянные двери, винтовые лестницы, камин, потолочные фрески и другие предметы старины, пишет Life.ru.

Миа рассказала, что ее любимое место в замке — так называемый оазис, сад с фонтаном, сауной и джакузи, где она любит расслабиться после напряженного рабочего дня.

На территории комплекса также есть тренажерный зал, стена для скалолазания, бар со столами для пинг-понга и внушительная библиотека.