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Порнозвезда показала свой замок за 280 млн, где она занимается любимым делом среди доспехов и фресок
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Миа Малкова. ФОТО: Скриншот с видео

Порноактриса Миа Малкова вместе со своим бойфрендом приобрели замок стоимостью 3,9 млн долларов в Портленде, штат Орегон, сообщает The Sun. 28-летняя звезда фильмов для взрослых планирует использовать его для откровенных съемок и онлайн-трансляций видеоигр. Рум-тур по новому жилью Малкова выложила на своем YouTube-канале.

Сооружение, в котором есть по пять спален и ванных комнат и даже теннисный корт, занимает территорию площадью 24 тысячи квадратных метров. И это действительно замок — с турелями, фамильными гербами, колоннами и доспехами. Среди характерных атрибутов — также деревянные двери, винтовые лестницы, камин, потолочные фрески и другие предметы старины, пишет Life.ru.

Миа рассказала, что ее любимое место в замке — так называемый оазис, сад с фонтаном, сауной и джакузи, где она любит расслабиться после напряженного рабочего дня.

На территории комплекса также есть тренажерный зал, стена для скалолазания, бар со столами для пинг-понга и внушительная библиотека.

Не обошлось и без винного погреба, а для любителей поглазеть на ночное небо в замке предусмотрен домик на дереве. В ближайшее время Малкова панирует отремонтировать несколько помещений и соорудить бассейн, который будет располагаться в павильоне, имитирующем пещеру.

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