Очевидец снял снос многоэтажки, но одна деталь на фото не дает ему спать спокойно уже много лет

Когда раздались взрывы и дом стал рушиться, покрытый облаком пыли, очевидец схватился за камеру, не подозревая, что ему удастся заснять нечто странное. На балконе на 18-м этаже здания находилась загадочная фигура, напоминающая скелет человека, пишет Life.ru.

Учитывая, что в доме к тому моменту не должно было остаться людей, те, кто увидел кадр, были готовы поверить в призраков. Другого объяснения странному силуэту они дать не могли.