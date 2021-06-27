Очевидец снял снос многоэтажки, но одна деталь на фото не дает ему спать спокойно уже много лет

Когда раздались взрывы и дом стал рушиться, покрытый облаком пыли, очевидец схватился за камеру, не подозревая, что ему удастся заснять нечто странное. На балконе на 18-м этаже здания находилась загадочная фигура, напоминающая скелет человека, пишет Life.ru.
Учитывая, что в доме к тому моменту не должно было остаться людей, те, кто увидел кадр, были готовы поверить в призраков. Другого объяснения странному силуэту они дать не могли.
Строительство района Орчард Парк Эстейт началось в 1963 году в ответ на запрос об увеличении муниципального жилищного фонда. Однако высокий уровень безработицы и неблагоприятная среда сформировали негативный образ района. А в 1997 году несколько блоков высотки "Миллдейн", попавшей на фото, разрушили два серьёзных пожара. При этом считается, что поджоги были устроены намеренно, пишет Hull Live.