Жена Алексея Панина впервые о свадьбе с актером, отношениях с его дочерью и общих детях

Ева и Алексей расписались в одном из столичных загсов, пышного свадебного торжества по этому поводу не было.
«Нас свел общий знакомый на вечеринке. Забавно то, что я очень не хотела туда идти, а хозяин вечеринки меня уговаривал. Я все-таки пришла и первым, кого увидела, был Леша. Так и познакомились. Что меня привлекло в Алексее? Мне всегда с ним интересно, нам никогда не бывает скучно. Мы можем обсуждать серьезные темы и уже через пять минут дурачиться, как дети. Он открытый, честный, веселый и внутренне свободный. Он хороший человек.
Мы, кстати, обошлись без свадьбы. Утром заехали в ближайший загс и попросили нас расписать, так как Леше надо было улетать в Испанию. Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам», — поделилась избранница 43-летнего артиста.
Еве удалось без труда найти общий язык с дочерью Алексея, Анной (актер ласково называет наследницу Нюсей, — прим. «СтарХита»), от предыдущих отношений с актрисой Юлией Юдинцевой.«Я не искала подход к Нюсе, не старалась понравиться ей. Я просто изначально стала ей другом. И она меня сразу приняла, с первого дня. И до сих пор мы друзья и близкие люди. Мы можем обниматься, дурачиться, ходить вместе за покупками. Нам никогда не бывает скучно вместе. Что касается вопроса об общих детях с Лешей, то никогда не думали об этом. Я не зациклена на том, чтобы родить любой ценой», — отметила супруга Панина.
Напомним, Алексея Панина то и дело критикуют за его жизненные взгляды, резкие высказывания. Актер, по словам Евы, чаще всего не обращает внимания на негатив.
«Обычно он не реагирует на оскорбительные высказывания, потому что счастливый человек не будет никогда писать или говорить какие-то неприятные вещи. Раз человек пишет что-то оскорбительности, скорее всего, ему самому живется несладко. Леша резко реагирует только на несправедливость, откровенную ложь и хамство», — подчеркнула Тарлакян.