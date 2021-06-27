Жена Алексея Панина впервые о свадьбе с актером, отношениях с его дочерью и общих детях

Ева и Алексей расписались в одном из столичных загсов, пышного свадебного торжества по этому поводу не было.

«Нас свел общий знакомый на вечеринке. Забавно то, что я очень не хотела туда идти, а хозяин вечеринки меня уговаривал. Я все-таки пришла и первым, кого увидела, был Леша. Так и познакомились. Что меня привлекло в Алексее? Мне всегда с ним интересно, нам никогда не бывает скучно. Мы можем обсуждать серьезные темы и уже через пять минут дурачиться, как дети. Он открытый, честный, веселый и внутренне свободный. Он хороший человек.

Мы, кстати, обошлись без свадьбы. Утром заехали в ближайший загс и попросили нас расписать, так как Леше надо было улетать в Испанию. Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам», — поделилась избранница 43-летнего артиста.

Еве удалось без труда найти общий язык с дочерью Алексея, Анной (актер ласково называет наследницу Нюсей, — прим. «СтарХита»), от предыдущих отношений с актрисой Юлией Юдинцевой.«Я не искала подход к Нюсе, не старалась понравиться ей. Я просто изначально стала ей другом. И она меня сразу приняла, с первого дня. И до сих пор мы друзья и близкие люди. Мы можем обниматься, дурачиться, ходить вместе за покупками. Нам никогда не бывает скучно вместе. Что касается вопроса об общих детях с Лешей, то никогда не думали об этом. Я не зациклена на том, чтобы родить любой ценой», — отметила супруга Панина.

Напомним, Алексея Панина то и дело критикуют за его жизненные взгляды, резкие высказывания. Актер, по словам Евы, чаще всего не обращает внимания на негатив.