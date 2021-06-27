Певица МакSим находится в критическом состоянии

Сегодня пришли новые данные о состоянии 38-летней звезды. По словам источника, артистка находится в критическом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы ее стабилизировать, но с каждым днем ей становится все хуже. Несколько дней назад поражение легких достигло 75%, сейчас эта цифра по некоторым данным составляет 80%, пишет Starhit.ru.

Сообщается, также, что певицу перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется. «На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее», — говорит источник.

Аппарат ЭКМО медики используют при тяжелой острой дыхательной недостаточности для насыщения крови кислородом. Он обеспечивает временную поддержку больного, когда собственные органы не могут работать в нормальном объеме.

Ранее Марину перевели в условную группу «КТ–4», к которой относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. Как рассказывали ее представители ранее, тесты на COVID-19 показывали отрицательные результаты.

«Состояние Марины сейчас стабильно тяжелое. Процент поражения болезнью легких, действительно, увеличился, и она по-прежнему находится в медикаментозном сне. Сатурация на данный момент тоже низкая, — прокомментировала «СтарХиту» пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская. — За Мариной установлено круглосуточное наблюдение, ситуацию контролируют очень хорошие врачи».