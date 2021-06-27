Вышла снятая в Москве кровавая короткометражка лидера Rammstein о мести бывшим одноклассникам

Действия картины происходят в 1989 году. Она рассказывает о советском учителе немецкого языка Линдеманне Тилле Вернеровиче. Педагога обвиняют в серии изощренных убийств его повзрослевших одноклассников, которые издевались над ним в школе. У тел своих жертв убийца оставляет фотографии, вырезанные из школьного альбома, пишет RUS.TVNET.lv.