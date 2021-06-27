Фото: голые велосипедисты проехали по греческим улицам

Перед стартом и по окончании велопробега прошли различные увеселительные мероприятия. Некоторые участники занимались бодиартом: наносили на тела велосипедистов «художественную роспись», а некоторые даже написали лозунги о расовой дискриминации, расизме, окружающей среде и климате в виде послания миру.