Фото: голые велосипедисты проехали по греческим улицам
В этом году на улицы города Салоники вновь вышли «голые велосипедисты», чтобы отметить таким образом День велосипедистов, окружающей среды и свободы тела.
В этом году на улицы города Салоники вновь вышли «голые велосипедисты», чтобы отметить таким образом День велосипедистов, окружающей среды и свободы тела.
Перед стартом и по окончании велопробега прошли различные увеселительные мероприятия. Некоторые участники занимались бодиартом: наносили на тела велосипедистов «художественную роспись», а некоторые даже написали лозунги о расовой дискриминации, расизме, окружающей среде и климате в виде послания миру.
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