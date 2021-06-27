Вс, 27.06.2021
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Модель Алексей Солтан: мужчины предлагают деньги, чтобы я стал их секс-рабом

Алексей Солтан. ФОТО: Максим Тооме

Стилист и модель Алексей Солтан рассказал программе «SuhteVimkad», что ему пишут в Инстаграм.
 

Модель говорит, что когда открывает сообщения в Инстаграм, то его всегда ждут сюрпризы: «Мужчины предлагают деньги, хотят, чтобы я стал их секс-рабом». А еще иногда фанаты просят прислать им за деньги его ношеное нижнее белье, но речь идет не о больших деньгах. «Миллионы не предлагают», - смеется он.

Самый большой комплимент для стилиста — это когда женщины хвалят его внешность: «Они говорят, что я такой красивый, что являюсь примером того, как надо выглядеть».

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