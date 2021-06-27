Модель Алексей Солтан: мужчины предлагают деньги, чтобы я стал их секс-рабом
Стилист и модель Алексей Солтан рассказал программе «SuhteVimkad», что ему пишут в Инстаграм.
Стилист и модель Алексей Солтан рассказал программе «SuhteVimkad», что ему пишут в Инстаграм.
Модель говорит, что когда открывает сообщения в Инстаграм, то его всегда ждут сюрпризы: «Мужчины предлагают деньги, хотят, чтобы я стал их секс-рабом». А еще иногда фанаты просят прислать им за деньги его ношеное нижнее белье, но речь идет не о больших деньгах. «Миллионы не предлагают», - смеется он.
Самый большой комплимент для стилиста — это когда женщины хвалят его внешность: «Они говорят, что я такой красивый, что являюсь примером того, как надо выглядеть».