Модель Алексей Солтан: мужчины предлагают деньги, чтобы я стал их секс-рабом

Модель говорит, что когда открывает сообщения в Инстаграм, то его всегда ждут сюрпризы: «Мужчины предлагают деньги, хотят, чтобы я стал их секс-рабом». А еще иногда фанаты просят прислать им за деньги его ношеное нижнее белье, но речь идет не о больших деньгах. «Миллионы не предлагают», - смеется он.