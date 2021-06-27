50-летний участник группы «На-На» женился на 26-летней поклоннице

В интервью телеведущей Лере Кудрявцевой Политов рассказал, что супругой стала его поклонница. Пара познакомилась в Благовещенске, откуда девушка родом. В 2017 году в этом городе группа «На-На» давала концерт. По словам артиста, будущая супруга сама нашла его номер и договорилась о встрече после выступления, пишет Lenta.ru.

Потом пара долго переписывалась и редко встречалась по приезде девушки в Москву из Благовещенска. «Ну и как-то закрутилось. Я ей как-то сказал: «Хватит ко мне ездить после работы. Собирай вещи и переезжай ко мне». Какое-то время жили в гражданском браке, 14 января расписались», — рассказал артист.