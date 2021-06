Мэрилин Мэнсон собрался сдаться полиции

В свою очередь звезда телесериала «Игра престолов», английская актриса Эсме Бьянко подала в суд на рокера Мэрилина Мэнсона, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера. Согласно ее рассказу, Мэнсон по-настоящему нападал на нее во время секса, резал ее ножом, заставлял жить по его правилам, а однажды якобы гнался за ней с топором. Она отметила, что впервые подверглась насилию со стороны музыканта на съемках видеоклипа на песню I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Ей сказали, что нужно будет изображать избиваемую жертву, но побои оказались реальными.