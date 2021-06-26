«Не хватало нам трупы разглядывать»: Лолита выступила за захоронение Ленина

По сюжету Лолита – мать двоих детей – садится с ними в такси и просит водителя отвезти их в Мавзолей. Такси застревает в пробке, и таксист объясняет, что там сбили человека насмерть, пишет TopNews.ru.

Дети хотят на это посмотреть, но мать закрывает им глаза.

«Не хватало нам еще трупы разглядывать», – говорит и осознает все Лолита.

Через секундное замешательство мать решает везти детей в планетарий на метро, и они выходят из такси.

Под видео развернулись споры о том, нужно ли снимать подобные ролики и, кому выгодно вести пиар-компанию против коммунистов.

За несколько дней видео собрало свыше 3,5 тыс. лайков и наполовину меньше дизлайков. Пользователи оставили под роликом свыше 1700 комментариев.

Вспомнили комментаторы и про другой ролик, в котором снялась Чулпан Хаматова и Пьер Бурель.

По сюжету пара сидит в ресторане, и девушка (в исполнении Чулпан Хаматовой) признается молодому человеку из Франции, что «у нас все еще лежит Ленин». После драматической сцены мужчина уходит.